Росія викинута зі світового цивілізаційного процесу років на п'ять – шість, скільки вже проживе ботексне чудовисько, а за нинішньої швидкості розвитку технологій і науки, шість років на морозі – це назавжди.

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Путін позбавив Росію майбутнього

Таким чином, Путін за 14 днів знищив економіку своєї країни, позбавив Росію майбутнього. Країна – парія, народ – парія. Не про нерукостислість. Нерукостислість – це дрібниці. Мова про зневагу, про ненависть.

За два тижні Росія перестала бути політичним гравцем, втратила авторитет, перестала впливати на світові процеси та практично втратила можливість інтегруватися у світову економіку. Хоч тушкою, хоч консервою – не візьмуть.

Валюта подешевшала вдвічі та продовжує дешевшати. Китай, ніжно посміхаючись, готується доїти російську корову. Загалом, вторгнення принесло запаморочливий ефект.

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Америка виграла

Рівно на стільки, наскільки Росія програла, виграла Америка: зміцнивши свій авторитет, знайшовши ринок збуту для свого газу та вугілля, об'єднавши всіх у боротьбі проти несамовитого диктатора і перетворила свого супротивника на гівно без жодного пострілу.

Ми виявились троянським конем. Отруєною принадою для російського тупого ведмедика, якому вже не вивернутися з пастки. Міф про непереможну російську армію скінчився. Несіть наступний. Міф про братерство закінчимося! Що там у нас ще у запасі?

Горять танкові колони, падають з небес винищувачі та вертушки. Тисячі росіян залишаються гнити в Українській землі.

Бліцкриг завершено. Всім дякую. Велика шахівниця. Однією фігурою менше.

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