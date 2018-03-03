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Российское направление стало одним из самых прибыльных для "Укрзализныци"

17:24, 3 марта 1093 Читати новину українською

Поезда Киев–Москва и Одесса–Москва – самые прибыльные сообщения "Укрзализныци". Более того, Россия не оставляет лидерских позиций по количеству украинских мигрантов. И это на четвертом году войны.

Только с центрального железнодорожного вокзала Киева в Москву ежедневно выезжает поезд из шести вагонов, еще 4 как дополнительные, к этому локомотиву по дороге "Укрзализныця" добавляет вагоны из других городов. Кроме столицы, на север еще курсируют поезда из Львова и Одессы. Хотя с Россией у нас война, московское направление для "Укрзализныци" самое прибыльное.

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Согласно официальной статистике, в 2017 годау Россия украинцам выдала около 170 тысяч патентов на работу. Эксперты говорят, что на самом деле эту цифру можно умножать на два.

До войны на Донбассе украинцы в первую очередь ездили на заработки в Россию. Но с 2014 года ситуация резко изменилась. Теперь работники потянулись в Европу. Это подтверждают и данные Госпогранслужбы, и социологические опросы.

Мы видим, что происходит спад трудовой миграции в России и спад интересов, или намерений потенциальных трудовых мигрантов выезжать в Россию. Если в 2011 году о намерениях выехать в Россию утверждали 18%, то в 2017 году это 9%,
– отметила специалист по трудовой миграции Международной организации по миграции при ООН Анастасия Винниченко.

Но все же сотни тысяч работников продолжают ездить в Россию. Эксперты убеждены, это срабатывает привычка: мол, у нас одна ментальность и нет языкового барьера.

СБУ же уверяет: любого гражданина Украины, который заезжает на территорию России, могут арестовать и обвинить в шпионаже или подрывной деятельности. О таких случаях чуть ли не ежемесячно пишут российские СМИ. То украинских диверсантов задержали, то контрабандистов арестовали. А полгода назад, трое АТОшников, которые решили подзаработать в Москве, едва избежали обвинения в террористической диверсии, которую организовывало российское ФСБ. Но рядовые украинцы к такому относятся скептически.

Экс-боец "Азова", парень с двумя высшими образованиями Радион рабочие поездки в Россию резко осуждает. Говорит, на востоке терял собратьев от российских пуль и те, кто работают на агрессора, поддерживают кремлевскую экономику. Ведь работодатели платят налоги, а из этих средств российская армия и покупает оружие.

Эти пули заряжаются в автоматы российских наемников, которые приезжают на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской области и нам эти пули оборачиваются погибшими солдатами, погибшими людьми, гражданскими, которых хоронит Украина,
– прокомментировал Радион Кудряшов.

Трудовая миграция для Украины давно стала экономически значимой деятельностью. Работники переводят больше денег, чем дают инвесторы. В прошлом году эта цифра составляла почти три миллиарда долларов – около 7 процентов к ВВП.

Единственный нюанс, в основном это переводы из западных стран. Из России же деньги в основном везут в твердой валюте. Чтобы не зарабатывали враги, украинская экономика, говорят эксперты, должна развиваться быстрее. Не на 2, а хотя бы на 4 процента в год. И пока этого не произойдет, украинцы и дальше будут ехать на работу в Москву.

К слову, с 21 февраля в поездах "Укрзализныци" можно будет купить книгу. А можно и две. Пассажирам теперь выдают каталоги, где можно выбрать литературу по своему вкусу и приобрести, не вставая со своего места.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Новости Украины Новости России СБУ Укрзализниця железная дорога
Источник: 24 Канал
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Новости за 3 марта
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