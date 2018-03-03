Російський напрямок став одним з найприбутковіших для "Укрзалізниці"

Потяги Київ–Москва та Одеса–Москва найприбутковіші сполучення "Укрзалізниці". Ба більше, Росія не полишає лідерських позицій з кількості українських заробітчан. І це на четвертому році війни.

Лише з центрального залізничного вокзалу Києва до Москви щодня виїздить потяг з шести вагонів, ще 4 як додаткові, до цього локомотива по дорозі "Укрзалізниця" додає з інших міст. Крім столиці, на північ ще курсують потяги зі Львова та Одеси. Хоч з Росією у нас війна, Московський напрямок, для "Укрзалізниці" найприбутковіший.

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Згідно з офіційною статистикою, 2017 року Росія українцям видала близько 170 тисяч патентів на роботу. Експерти кажуть, що насправді цю цифру можна множити на два.



До війни на Донбасі українці перше їздили на заробітки в Росію. Та з 2014 року ситуація різко змінилась. Тепер заробітчани потягнулися до Європи. Це підтверджують і дані Держприкордонслужби, і соціологічні опитування.

Ми бачимо, що відбувається спад трудової міграції до Росії і спад інтересів, або намірів потенційних трудових мігрантів виїжджати до Росії. Якщо в 2011 році намір виїхати до Росії стверджували 18% , то в 2017 році це 9%,

– зазначив спеціаліст з трудової міграції Міжнародної організації з міграції при ООН Анастасія Винниченко.

Але все ж сотні тисяч заробітчан продовжують їздити до Росії. Експерти переконані, це спрацьовує звичка: мовляв, у нас одна ментальність і не має мовного бар'єру.



СБУ ж запевняє будь-якого громадянина України, який заїжджає на територію Росії, потенційно можуть арештувати і звинуватити в шпигунстві чи підривній діяльності. Про такі випадки ледь не щомісяця пишуть російські ЗМІ. То українських диверсантів затримали, то контрабандистів арештували. А півроку тому, троє АТОвців, які вирішили підзаробити в Москві, ледь уникли підстави з терористичною диверсією, яку організовувало російське ФСБ. Та пересічні українці, до такого ставляться скептично.



Екс-боєць "Азову", хлопець з двома вищими освітами Радіон, робочі поїздки до Росії різко засуджує. Каже, на сході втрачав побратимів від російських куль і ті хто працюють на агресора підтримують кремлівську економіку. Адже роботодавці сплачують податки, а з цих коштів російська армія і купує зброю.

Ці кулі заряджаються в автомати російських найманців, які приїжджають до тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській області і до нас ці кулі звертаються загиблими солдатами, загиблими людьми, цивільними, яких ховає Україна,

– прокоментував Радіон Кудряшов.

Трудова міграція для України давно стала економічно вагомою діяльністю. Заробітчани переказують більше грошей, аніж дають інвестори. Минулого року ця цифра становила майже три мільярди доларів - близько 7 відсотків до ВВП.

Єдиний нюанс, переважно це – перекази із західних країн. З Росії ж гроші здебільшого везуть в твердій валюті. Щоб не заробляли у ворога, українська економіка, кажуть експерти, має розвиватися швидше. Не на 2, а хоча б на 4 відсотки у рік. І поки цього не станеться, українці і далі їхатимуть на роботу до Москви.

До слова, з 21 лютого в поїздах "Укрзалізниці" можна буде купити книгу. А можна і дві. Пасажирам тепер видають каталоги, де можна обрати літературу на свій смак і придбати, не встаючи зі свого місця.