Российское ТВ разгадало коронавирус, тайный код Кивы-Жириновского - Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 8 февраля – Кива просто в сессионном зале переписывался с Жириновским. Говорит, все ради мира. Правда, в сообщении – одни маты. Это секретный код примирения? У российского ТВ есть версия, что коронавирус изобрел Трамп и назвали его в честь тех корон, которые он вручал на конкурсах красоты!

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Выборы под дулом автомата?

Помощник Президента Андрей Ермак надеется, что выборы на Донбассе проведут уже в октябре. То есть, уже пора готовиться, а вооруженных "зеленых человечков" там и дальше тьма тьмущая. Какова перспектива таких выборов?

Крым без воды.

Оккупанты бьют тревогу: в Симферополе воды осталось лишь на 100 дней. В Ялте и Севастополе ситуация еще хуже. Урожаев не будет. Позиция президента непреклонна: пока Крым в аннексии, с материковой Украины воду не получит.

Путин и "случайная встреча" с народом.

Простой президент простого народа взял и остановился посреди города, чтобы поздороваться с людьми. А снайпер на соседнем доме просто прилег отдохнуть. Ну потому что Путин так открыт к общению. Он же всегда так делает. Правда, люди от встречи до встречи чрезвычайно похожи между собой.

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

Смотрите программу "Недиванная сотня" за 8 февраля 2020: