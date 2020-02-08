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      Российское ТВ разгадало коронавирус, тайный код Кивы-Жириновского - Недиванная сотня

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      Недиванная сотня / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 8 февраля – Кива просто в сессионном зале переписывался с Жириновским. Говорит, все ради мира. Правда, в сообщении – одни маты. Это секретный код примирения? У российского ТВ есть версия, что коронавирус изобрел Трамп и назвали его в честь тех корон, которые он вручал на конкурсах красоты!

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      Простой президент простого народа взял и остановился посреди города, чтобы поздороваться с людьми. А снайпер на соседнем доме просто прилег отдохнуть. Ну потому что Путин так открыт к общению. Он же всегда так делает. Правда, люди от встречи до встречи чрезвычайно похожи между собой.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Смотрите программу "Недиванная сотня" за 8 февраля 2020:

       

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      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Илья Кива Владимир Жириновский Новости России Недиванная сотня
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