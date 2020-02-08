Російське ТБ розгадало коронавірус, таємний код Киви-Жиріновського – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 8 лютого – Кива просто в сесійній залі переписувався з Жиріновським. Каже, все заради миру. Правда, у повідомленні – одні матюки. Чи це таємний код примирення? У російського ТБ є версія, що коронавірус винайшов Трамп і назвали його на честь тих корон, які він вручав на конкурсах краси!

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Вибори під дулом автомату?

Помічник Президента Андрій Єрмак сподівається, що вибори на Донбасі проведуть вже у жовтні. Тобто, вже час готуватись, а озброєних "зелених чоловічків" там і далі тьма тьмуща. Яка перспектива таких виборів?

Крим без води.

Окупанти б'ють на сполох: у Симферополі води залишилось лише на 100 днів. У Ялті і Севастополі ситуація ще гірша. Врожаїв не буде. Позиція президента непохитна: поки Крим в анексії, з материкової України воду не отримає.

Путін і "випадкова зустріч" з народом.

Простий президент простого народу взяв і зупинився посеред міста, щоб привітатись з людьми. А снайпер на сусідньому будинку просто приліг відпочити. Ну бо Путін такий відкритий до спілкування. Він же завжди так робить. Правда, люди від зустрічі до зустрічі надзвичайно схожі між собою.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.