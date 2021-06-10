Меру пресечения Хованскому будет избирать Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга. Блогер уже признал свою вину.

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В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину,

– заявил Хованский.

Детали о задержании Хованского

Юрий Хованский – российский блогер-миллионник. На ютубе за ним следят более 4 миллионов подписчиков. В сети Хованский имеет славу скандального блогера. В его "списке" есть несколько конфликтов с другими медийными персонами России. Кроме того, Хованский занимает должность помощника депутата Госдумы Василия Власова.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Силовики пришли к блогеру поздно вечером и устроили обыск в квартире. В частности, у Хованского изъяли несколько компьютеров и пистолет.

Блогер рассказал, что ему стыдно за свою песню о трагедии во время "Норд-Оста". Хованский признался: он исполнил ее лишь один раз во время стрима.

По данным российских СМИ, во время выступления выразил восхищение спасательной операцией во время теракта и заявил, что "погибло много русских детей". Кроме того, блогер в шутку обратился к террористам.



Квартира Хованского после обыска / Фото из соцсети

Обратите внимание! Теракт "Норд-Оста" произошел в 2002 году. На территории концертного зала в заложниках удерживали почти тысячу человек – актеров и зрителей. Погибли по меньшей мере 130 людей (по данным ОО "Норд-Ост" – более 170).