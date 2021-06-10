Меру пресечения Хованскому будет избирать Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга. Блогер уже признал свою вину.
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В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину,
– заявил Хованский.
Детали о задержании Хованского
- Юрий Хованский – российский блогер-миллионник. На ютубе за ним следят более 4 миллионов подписчиков. В сети Хованский имеет славу скандального блогера. В его "списке" есть несколько конфликтов с другими медийными персонами России. Кроме того, Хованский занимает должность помощника депутата Госдумы Василия Власова.
- Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Силовики пришли к блогеру поздно вечером и устроили обыск в квартире. В частности, у Хованского изъяли несколько компьютеров и пистолет.
- Блогер рассказал, что ему стыдно за свою песню о трагедии во время "Норд-Оста". Хованский признался: он исполнил ее лишь один раз во время стрима.
- По данным российских СМИ, во время выступления выразил восхищение спасательной операцией во время теракта и заявил, что "погибло много русских детей". Кроме того, блогер в шутку обратился к террористам.