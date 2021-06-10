Запобіжний захід Хованському обиратиме Дзержинський райсуд міста Санкт-Петербург. Блогер вже визнав свою вину.
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Свого часу виконував пісню з виправданням тероризму. У цьому повністю розкаююсь, визнаю свою провину,
– заявив Хованський.
Деталі про затримання Хованського
- Юрій Хованський – російський блогер-мільйонник. На ютубі за ним стежать понад 4 мільйони підписників. У мережі Хованський має славу скандального блогера. У його "списку" є декілька конфліктів з іншими медійними персонами Росії. Окрім того, Хованський обіймає посаду помічника депутата Держдуми Василя Власова.
- Хованського затримали у Санкт-Петербурзі 8 червня. Силовики прийшли до блогера пізно ввечері та влаштували обшук у квартирі. Зокрема, у Хованського вилучили декілька комп'ютерів та пістолет.
- Блогер розповів, що йому соромно за свою пісню про трагедію під час "Норд-Ост". Хованський зізнався: він виконав її лише один раз під час стріму.
- За даними російських ЗМІ, під час виступу висловив захоплення рятувальною операцією під час теракту та заявив, що "загинуло багато російських дітей". Окрім того, блогер жартома звернувся до терористів.