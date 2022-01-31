На своей странице в фейсбуке оппозиционер сообщил, что летел из Киева в Тбилиси. По его словам, решение о депортации приняли "на государственном уровне".

Обратите внимание Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и приехал в Украину

Решение политическое, – Гудков

"На государственном уровне принято решение депортировать меня обратно в Киев. Решение политическое", – написал Дмитрий Гудков.

Он отметил, что приехал по официальному приглашению – в Грузии у него должны были состояться встречи с активистами и дипломатами. Он добавил, что уже даже заплатил за номер в отеле и за билеты из Грузии.

Объяснений (по поводу депортации – 24 канал) нет, только сочувствующие жесты пограничников. Все понимают, но... Вот и центр русской эмиграции. Вот и мягкая сила наполовину с "русским миром",

– написал оппозиционер.

Заметьте! В начале июня 2021 года бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что уехал из России. Сделать это ему пришлось из-за уголовного (по сути политического) преследования.

Что известно о Дмитрии Гудкове

Российский оппозиционер и общественный деятель Дмитрий Гудков был членом партии "Справедливая Россия", однако из нее его исключили. В Госдуме Гудков не голосовал за вхождение оккупированного Крыма "в состав России".

На выборах в 2016 году он баллотировался в депутаты Госдумы России VII созыва от партии "Яблоко" по одномандатному округу. Однако тогда необходимых голосов он не набрал.

Кроме того, оппозиционер высказывался против вооруженной агрессии России на востоке Украины, а также – в отношении режима Владимира Путина.

Текст публикации Дмитрия Гудкова:

Летел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение депортировать меня обратно в Киев. Решение политическое. Всех предупредили о моем визите, я приехал по официальному приглашению. Планировались встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, лишь сочувствующие жесты пограничников. Все понимают, но…

Вот вам и центр русской эмиграции. Вот вам и мягкая сила наполовину с "русским миром".

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