Российского посла вызвали "на ковер" в Госдеп США: появилась реакция России

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на информацию о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент, чтобы он дал объяснения по поводу агрессивного вмешательства РФ в американскую внутреннюю политику.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Накануне помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США для дачи объяснений относительно "агрессивного" вмешательства РФ во внутренние дела США. Как рассказала пресс-секретарь департамента Хизер Нойерт, речь идет о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и розни в США,

Можем только выразить сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к "мегафонной дипломатии",

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что ни о каком ответе с российской стороны не может идти речи, поскольку не существует "предмета обвинения".

Также в посольстве отметили, что в течение последних двух лет российская сторона много раз на разных уровнях указывала на "несостоятельность подобных обвинений", которые не были подкреплены доказательствами.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в американском штате Огайо озвучил список стран, которые вмешиваются в работу США. Он заявил, что Российская Федерация, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США.