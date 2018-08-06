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Російського посла викликали "на килим" у Держдеп США: з'явилась реакція Росії

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У РФ відреагували на виклик російського посла в держдеп США
У РФ відреагували на виклик російського посла в держдеп США / Фото з відкритих джерел

Посольство РФ у Вашингтоні відреагувало на інформацію про виклик тимчасового повіреного у справах Росії в США Дмитра Жирнова в Держдепартамент, щоб він надав пояснення за агресивне втручання РФ в американську внутрішню політику.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Напередодні помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл викликав повіреного у справах Росії у США для надання пояснень стосовно "агресивного втручання" РФ у внутрішні справи США. Як розповіла речниця департаменту Хізер Нойєрт, йдеться про спроби Кремля використовувати облікові записи у соціальних мережах для пропаганди насильства та розбрату у США,

Можемо тільки висловити жаль у зв’язку з тим, що Держдепартамент вкотре скочується до "мегафонної дипломатії",
– йдеться в повідомленні.

Окрім того, у відомстві наголосили, що про жодну відповідь з російської сторони не може йтися, оскільки не існує "предмета звинувачення".

Також у посольстві зауважили, що протягом останніх двох років російська сторона багато разів на різних рівнях вказувала на "неспроможність подібних звинувачень", що не були підкріплені доказами.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час промови в американському штаті Огайо озвучив список країни, які втручаються у роботу США. Він заявив, що Російська Федерація, Китай і, можливо, Північна Корея втручаються в справи США.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США
Джерело: 24 Канал
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