Российского пропагандиста Савина не впустили в Украину: видео

Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста на территорию Украины. Речь идет о Сергее Савине, пропагандисте телеканала "НТВ". Он занесен в базу сайта "Миротворец".

Информацию подтвердил помощник главы Государственной пограничной службы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко. По его словам, Савин незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными.

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В то же время, по словам пропагандиста, в Украине их интересовало "расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Зеленским обмен пленными".

Пропагандист НТВ пожаловался, что его не впустили в Украину: видео

Заметим, что с сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев.

Отметим, что недавно представители российского телеканала "Звезда" похвастались тем, что их пропустили в Украину. Они вроде бы откликнулись на предложение Зеленского приехать в Киев.

Пограничники сообщили, что пропагандисты въезжали в Украину не как журналисты. Кроме того, в отношении них не было запретов для въезда. Таким образом, журналисты "Звезды" не указали истинную цель поездки, за что теоретически украинская сторона их может выдворить и поставить запрет на въезд.

Пресс-секретарь СБУ подтвердила: если съемочная группа что-то нарушит – будут принимать меры.

Вместе с тем, Георгий Тука, один из основателей сайта "Миротворец", заявил, что пропагандисты границу пересекли не как журналисты.