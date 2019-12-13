19:15
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Российского пропагандиста Савина не впустили в Украину: видео

      166 Читати новину українською
      Сергей Савин / скриншот

      Пограничники в аэропорту Борисполь не пропустили российского журналиста на территорию Украины. Речь идет о Сергее Савине, пропагандисте телеканала "НТВ". Он занесен в базу сайта "Миротворец".

      Информацию подтвердил помощник главы Государственной пограничной службы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко. По его словам, Савин незаконно посещал украинские территории, которые являются временно оккупированными.

      К теме: Российские пропагандисты приехали в Киев: реакция СБУ и пограничников

      В то же время, по словам пропагандиста, в Украине их интересовало "расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров и обещанный президентом Зеленским обмен пленными".

      Пропагандист НТВ пожаловался, что его не впустили в Украину: видео

      Заметим, что с сентября СБУ не пропустила в Украину почти 300 иностранцев.

      Отметим, что недавно представители российского телеканала "Звезда" похвастались тем, что их пропустили в Украину. Они вроде бы откликнулись на предложение Зеленского приехать в Киев.

      Пограничники сообщили, что пропагандисты въезжали в Украину не как журналисты. Кроме того, в отношении них не было запретов для въезда. Таким образом, журналисты "Звезды" не указали истинную цель поездки, за что теоретически украинская сторона их может выдворить и поставить запрет на въезд.

      Пресс-секретарь СБУ подтвердила: если съемочная группа что-то нарушит – будут принимать меры.

      Вместе с тем, Георгий Тука, один из основателей сайта "Миротворец", заявил, что пропагандисты границу пересекли не как журналисты.

      Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      сегодня
      1776
      Автор: Северин Трач
      Теги: СМИ Новости политики Новости Украины Журналисты Украина – Россия Российская пропаганда Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:31 Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца
      Інна Жолобович 85
      сегодня , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 1585
      сегодня , 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
      Анастасія Можаровська 41
      сегодня , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 2101
      сегодня , 14:20 Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      Євгенія Мазур 1775
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук