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      Російського пропагандиста Савіна не впустили в Україну: відео

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      Сергій Савін / скріншот

      Прикордонники в аеропорту Бориспіль не пропустили російського журналіста на територію України. Мовиться про Сергія Савіна, пропагандиста телеканалу "НТВ". Його занесено до бази сайту "Миротворець".

      Інформацію підтвердив помічник голови Державної прикордонної служби України – прессекретар Андрій Демченко. За його словами, Савін незаконно відвідував українські території, які є тимчасово окупованими.

      До теми: Російські пропагандисти приїхали в Київ: реакція СБУ та прикордонників

      Водночас, за словами пропагандиста, в Україні їх цікавило "розслідування вбивства Павла Шеремета, майбутня активізація газових переговорів і обіцяний президентом Зеленським обмін полоненими".

      Пропагандист НТВ поскаржився, що його не впустили в Україну: відео

       

      Зауважимо, що з вересня СБУ не пропустила в Україну майже 300 іноземців.

      Відзначимо, що нещодавно представники російського телеканалу "Звезда" похвалилися тим, що їх пропустили в Україну. Вони начебто відгукнулися на пропозицію Зеленського приїхати до Києва.

      Прикордонники повідомили, що пропагандисти в'їжджали до України не як журналісти. Крім того, щодо них не було заборон для в’їзду. Таким чином, журналісти "Звезды" не вказали справжню мету поїздки, за що теоретично українська сторона їх може видворити та поставити заборону на в'їзд.

      Речниця СБУ теж підтвердила: якщо знімальна група щось порушить – будуть вживати заходи.

      Водночас, Георгій Тука, один із засновників сайту "Миротворець", заявив, що пропагандисти кордон перетнули не як журналісти.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Журналісти Україна – Росія Держприкордонслужба ЗМІ Російська пропаганда
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