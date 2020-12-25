В российской Госдуме считают, что Украина ненавидит крымчан: детали заявления
В России по-своему истолковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о стремлении Украины помешать реализации проекта по опреснению воды в оккупированном Крыму. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это свидетельствует о ненависти Украины к жителям полуострова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.
Узнайте больше Украина не позволит иностранной компании опреснять воду в Крыму для оккупантов, – Кулеба
Он пожаловался на плохое отношение Украины к жителям Крыма, что страна якобы демонстрировала всегда.
Прекратив раньше доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят сделать все, чтобы лишить людей воды вообще. Это же надо так ненавидеть людей,
– отметил Володин.
И добавил, что ранее Украина говорила, что и Крымский мост не будет построен, и туристов в Крыму не будет. Спикер Госдумы пригрозил, что эта якобы "очередная иллюзия Украины" тоже рассеется.
Что этому предшествовало
- Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов 22 декабря сообщил о планах по созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове.
- В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет использовать все возможные средства, чтобы блокировать строительство установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.
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