В России по-своему истолковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о стремлении Украины помешать реализации проекта по опреснению воды в оккупированном Крыму. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это свидетельствует о ненависти Украины к жителям полуострова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

Узнайте больше Украина не позволит иностранной компании опреснять воду в Крыму для оккупантов, – Кулеба

Он пожаловался на плохое отношение Украины к жителям Крыма, что страна якобы демонстрировала всегда.

Прекратив раньше доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят сделать все, чтобы лишить людей воды вообще. Это же надо так ненавидеть людей,

– отметил Володин.

И добавил, что ранее Украина говорила, что и Крымский мост не будет построен, и туристов в Крыму не будет. Спикер Госдумы пригрозил, что эта якобы "очередная иллюзия Украины" тоже рассеется.

Что этому предшествовало

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов 22 декабря сообщил о планах по созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове.

В ответ Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет использовать все возможные средства, чтобы блокировать строительство установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.

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Важно! Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде – из Днепра через Северо-Крымский канал. После оккупации Крыма украинская сторона подачу воды прекратила. А дальше ситуация каждый раз ухудшалась, частично из-за неразумного использования оккупантами ресурсов. Больше об этом читайте здесь.