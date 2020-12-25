У Росії по-своєму протлумачили заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про прагнення України перешкодити реалізації проєкту з опріснення води в окупованому Криму. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що це свідчить про ненависть України до жителів півострова.

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін відповів на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Він поскаржився на погане ставлення України до жителів Криму, яке країна начебто демонструвала завжди.

Припинивши раніше доступ прісної води по каналу, тепер вони хочуть докласти зусиль, щоб позбавити людей води взагалі. Це ж треба так ненавидіти людей,

– зазначив Володін.

Та додав, що раніше Україна говорила, що і Кримський міст не буде побудований, і туристів у Криму не буде. Спікер Держдуми пригрозив, що ця нібито "чергова ілюзія України" теж розвіється.

Що цьому передувало

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов 22 грудня повідомив про плани щодо створення опріснювальних установок для ліквідації дефіциту води на півострові.

У відповідь Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде використовувати всі можливі засоби, аби блокувати будівництво установки для опріснення води в окупованому Росією Криму.

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Важливо! Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді – з Дніпра через Північно-Кримський канал. Після окупації Криму українська сторона подачу води припинила. А далі ситуація щоразу погіршувалася, частково через нерозумне використання окупантами ресурсів. Більше про це читайте тут.