Опасный инцидент в школе Дагестана
Происшествие случилось в школе №36 в Махачкале. Газ "Черемуха" на перемене распылили двое девятиклассников.
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Занятия в школе отменили, а всех учеников вывели на улицу. В помещениях проводят генеральную уборку с дезинфекцией.
Подростков, которые распылили баллончик, доставили в полицейских участок.
Что известно о пострадавших
- В мэрии рассказали, что 24 человека отравились газом, 19 пострадавших госпитализированы, пишет ТАСС.
- Среди пострадавших есть ученики 5-го, 9-го и 10-го классов, а также один учитель.
- Трое детей находятся в реанимации.
В России директор вырвал сережку из уха ученика
Ранее восьмиклассник в Курской области пожаловался на жестокость директора. По словам ученика, педагог позвал его в свой кабинет и сорвал там сережку с его уха. Кроме того, директор обозвал подростка геем. Школьник признался, что педагог постоянно его унижает.
В комитете образования и науки Курской области сообщили, что в этой ситуации сейчас разбираются.