Небезпечний інцидент у школі Дагестану

Подія трапилася у школі №36 у Махачкалці. Газ "Черемуха" на перерві розпили двоє дев'ятикласників.

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Заняття у школі скасували, а всіх учнів вивели на вулицю. У приміщеннях проводять генеральне прибирання з дезінфекцією.

Підлітків, які розпилили балончик, доставили у поліцейських відділок.

Що відомо про постраждалих

У мерії розповіли, що 24 людини отруїлися газом, 19 постраждалих госпіталізували, пише ТАСС.

Серед потерпілих є учні 5-го, 9-го та 10-го класів, а також один вчитель.

Троє дітей перебувають у реанімації.

У Росії директор вирвав сережку з вуха учня

Раніше восьмикласник у Курській області поскаржився на жорстокість директора. За словами учня, педагог покликав його у свій кабінет і зірвав там сережку з його вуха. Крім того, директор обізвав підлітка геєм. Школяр зізнався, що педагог постійно його принижує.

У комітеті освіти і науки Курської області повідомили, що в цій ситуації зараз розбираються.