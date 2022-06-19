Освобождение из российского плена парамедика Юлии Паевской, известной украинцам как "Тайра", стало одним из самых радостных событий последних дней. Россияне решили придать нам позитив через свою пропаганду.

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"Опечатка" пропагандистов

Российская пропаганда в привычном для себя стиле лгала о том, что Юлия – неонацистка и все в том же привычном для них духе выдумок и лжи. Похоже, что собственная ложь уже так сильно замучила пропагандистов, что их мозг выдал нотку протеста.

17 июня на одном редакторе газеты " Московский комсомолец " проснулась капля совести. В заголовке к новости он или она четко и правдиво написали о том, что "Тайру" удалось вызволить из плена кафиров.

"Опечатка" в СМИ пропагандистов / Скриншот

Похоже, что россияне не могут не воровать даже новости. Вероятно, работник " Московского комсомольца " просто украл новость в СМИ, а идея тщательно проверить свою работу ему в голову не пришла.

Понятно, что скандал разгорелся очень быстро, и пропагандистским медиа пришлось реагировать.

В онлайн-трансляции новостей о спецоперации в Украине от 17 июня была допущена грубейшая описка в связи с описанием ситуации с появлением в Киеве ярой украинской националистки Юлии Паевской (Тайры), попавшей ранее в плен в Мариуполе,

– заявили в газете.

Война России против Украины: последние события

В аннексированном Россией Крыму один из автосервисов отказался обслуживать грузовик кафиров. Те решили отомстить владельцу: после "проверки" оказалось, что здание незаконно, поэтому его снесут.

Российские кафиры продолжают штурм Северодонецка . Враг еще раз пытался взять город под свой полный контроль, но без успеха – ВСУ справились с атакой врага. Ситуация в городе тяжелая, но контролируемая. Горячие бои продолжаются, наши герои держат оборону.

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