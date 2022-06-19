Российские кафиры встречаются с сопротивлением на всех временно оккупированных территориях. Это касается и аннексированного Крыма, где уже начинают понимать, что крах россиян и их бегство с полуострова – неотвратимые процессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Россия пообещала Венгрии бесперебойное газоснабжение

Автосервис, не обслуживший оккупантов, снесут

Что произошло

Сотрудники одного из СТО отказались обслуживать грузовик российских военных, а борту которого был нарисован символ "Z". Кафиры хотели починить покрышку, но им отказали, сказав, что не помогают военным.

Когда разразился большой скандал, владелец сервиса заявил, что у него не было соответствующего оборудования, чтобы работать с военным автомобилем, то есть причиной отказа было именно это, а не сами военные.

Автосервис снесут

Так называемый "глава парламента" аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил о том, что проверка показала, что здание автосервиса незаконно, поэтому его снесут.

Пользуется благами гражданина великого государства – да здравствует по закону. Власть нашу он может не любить – силой не быть милой. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую,

– заявил тот.

Также Константинов заявил, что это будет для владельца СТО "хорошим уроком", а затем посоветовал ему уехать в Украину.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается, нашим воинам удается продвигаться вперед и освобождать от врага города и села. Местных жителей просят эвакуироваться при первой же возможности – россияне могут прикрываться мирным населением. Кроме того, без опасности для мирного населения ВСУ будет легче работать.

Жители Мелитополя, находящиеся во временной оккупации с 1 марта, рассказали о жизни в городе . Стало известно, что кафиры похищают людей, установили много блокпостов, всех украинцев считают нацистами. Всех, кто не верит в пропаганду с заявлениями "у нас все хорошо", сразу забирают.

Смотрите также – кафиры начали забирать у фермеров треть урожая