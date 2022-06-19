Російські окупанти зустрічаються з опором на всіх тимчасово окупованих територіях. Це стосується й анексованого Криму, де вже починають розуміти, що крах росіян та їхня втеча з півострова – невідворотні процеси.

Читайте також Росія пообіцяла Угорщині безперебійне газопостачання

Автосервіс, який не обслужив окупантів, знесуть

Що сталося

Співробітники одного з СТО відмовилися обслуговувати вантажівку російських військових, на борту якої був намальований символ "Z". Окупанти хотіли полагодити покришку, але їм відмовили, сказавши, що не допомагають військовим.

Коли спалахнув великий скандал, власник сервісу заявив, що в нього не було відповідного обладнання, щоб працювати з військовим автомобілем, тобто причиною відмови було саме це, а не самі військові.

Автосервіс знесуть

Так званий "глава парламенту" анексованого Криму Володимир Константинов заявив про те, що перевірка показала, що будівля автосервісу незаконна, тому її знесуть.

Користується благами громадянина великої держави – нехай живе за законом. Владу нашу він може не любити – силою не бути милою. А ось шанувати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу,

– заявив той.

Також Константинов заявив, що це буде для власника СТО "хорошим уроком", а потім порадив йому виїхати в Україну.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває, нашим воїнам вдається просуватися вперед та звільняти від ворога міста та села. Місцевих мешканців просять евакуюватися за першої ж нагоди – росіяни можуть прикриватися мирним населенням. Окрім того, без небезпеки для мирного населення ЗСУ буде легше працювати.

Мешканці Мелітополя, які перебувають у тимчасовій окупації з 1 березня, розповіли про життя у місті. Стало відомо, що окупанти викрадають людей, встановили багато блокпостів, усіх українців вважають нацистами. Усіх, хто не вірить пропаганді із заявами "у нас все добре", одразу забирають.

Дивіться також – окупанти почали забирати у фермерів третину врожаю