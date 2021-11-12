О том, что россиянину Варламову не продлили запрет на въезд в Украину, издание сообщает со ссылкой на комментарии СБУ и пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко.

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Россиянину Варламову не продлили запрет на въезд в Украину

В ноябре 2021 года истек срок 5-летнего запрета на въезд российскому блогеру Варламову, который ездил в оккупированный Крым.

В спецслужбе сообщили, что по состоянию на 5 ноября компетентные подразделения Службы безопасности решения о продлении запрета Варламову не принимали. В случае наличия определенных законодательством оснований ведомство примет необходимые меры.

Пропустит ли ГПСУ блогера, если он будет пересекать границу

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что ведомство в полной мере применяет к гражданам нормы законодательства в случае, если они нарушают порядок въезда – выезда на временно оккупированную территорию.

Если говорить об иностранцах, то им кроме привлечения к административной ответственности запрещают въезд на территорию Украины.

В случае попытки въехать в Украину и подтверждения фактов незаконного пребывания на оккупированных территориях, такому человеку откажут в пересечении границы. ГПСУ представит запрет на въезд сроком на 3 года.

Что известно о блогере Илье Варламове

В начале ноября российский блогер Илья Варламов обнародовал в ютубе фильм об истории независимой Украины.

В нем много искаженных фактов, элементов пропаганды. О войне на Донбассе там нет упоминаний. Однако есть "свидетельства крымчан", которые рассказывают, как "вежливые мужчины" "обеспечивали порядок" во время начала попытки оккупации полуострова.