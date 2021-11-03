В Министерстве культуры снова обновили список российских артистов, создающих угрозы национальной безопасности Украины.
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Новые участники "черного списка" Минкульта
- Павел Богомолов;
- Илья Власов;
- Михаил Разинкин;
- Анастасия Бакланова;
- Роман Гусев;
- Константин Гапонов;
- Вячеслав Земляной;
- Максим Шпаковский;
- Андрей Фомин;
- Илья Домбровский;
- Юрий Котов;
- Людмила Яковлева;
- Игорь Лучихин;
- Татьяна Бурнакина;
- Екатерина Федченко;
- Екатерина Насонова;
- Андрей Пензин;
- Владимир Миллер,
- Александр Романов;
- Усэйн Дегерменджи;
- Александр Классен;
- Андрей Скабар;
- Сергей Воробьев;
- Валентин Томусяк;
- Александр Загляев;
- Роман Никифоров;
- Дмитрий Чудин;
- Александр Лапшов;
- Александр Марушев;
- Егор Попов;
- Евгений Кузьмин;
- Михаил Грищенко.
Все эти 32 российских актера попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Причина – они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".
К слову, теперь в списке запрещенных в Украине находятся 258 артистов из России.
"Черный список" Минкульта: что известно
- Министерство культуры создало "черный список" артистов в 2015 году. Туда попадают российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали российскую агрессию.
- В перечень недавно попал российский комментатор Дмитрий Губерниев, а рэпера Моргенштерна добавляли в список дважды, под разными фамилиями. В июне перечень был расширен певцом Филиппом Киркоровым.
- А 21 октября нежелательными в Украине стали еще 14 актеров.