В Министерстве культуры снова обновили список российских артистов, создающих угрозы национальной безопасности Украины.

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Новые участники "черного списка" Минкульта

Павел Богомолов;

Илья Власов;

Михаил Разинкин;

Анастасия Бакланова;

Роман Гусев;

Константин Гапонов;

Вячеслав Земляной;

Максим Шпаковский;

Андрей Фомин;

Илья Домбровский;

Юрий Котов;

Людмила Яковлева;

Игорь Лучихин;

Татьяна Бурнакина;

Екатерина Федченко;

Екатерина Насонова;

Андрей Пензин;

Владимир Миллер,

Александр Романов;

Усэйн Дегерменджи;

Александр Классен;

Андрей Скабар;

Сергей Воробьев;

Валентин Томусяк;

Александр Загляев;

Роман Никифоров;

Дмитрий Чудин;

Александр Лапшов;

Александр Марушев;

Егор Попов;

Евгений Кузьмин;

Михаил Грищенко.

Все эти 32 российских актера попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Причина – они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".

К слову, теперь в списке запрещенных в Украине находятся 258 артистов из России.

"Черный список" Минкульта: что известно