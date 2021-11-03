В Министерстве культуры снова обновили список российских артистов, создающих угрозы национальной безопасности Украины.

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Новые участники "черного списка" Минкульта

  • Павел Богомолов;
  • Илья Власов;
  • Михаил Разинкин;
  • Анастасия Бакланова;
  • Роман Гусев;
  • Константин Гапонов;
  • Вячеслав Земляной;
  • Максим Шпаковский;
  • Андрей Фомин;
  • Илья Домбровский;
  • Юрий Котов;
  • Людмила Яковлева;
  • Игорь Лучихин;
  • Татьяна Бурнакина;
  • Екатерина Федченко;
  • Екатерина Насонова;
  • Андрей Пензин;
  • Владимир Миллер,
  • Александр Романов;
  • Усэйн Дегерменджи;
  • Александр Классен;
  • Андрей Скабар;
  • Сергей Воробьев;
  • Валентин Томусяк;
  • Александр Загляев;
  • Роман Никифоров;
  • Дмитрий Чудин;
  • Александр Лапшов;
  • Александр Марушев;
  • Егор Попов;
  • Евгений Кузьмин;
  • Михаил Грищенко.

Все эти 32 российских актера попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Причина – они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".

К слову, теперь в списке запрещенных в Украине находятся 258 артистов из России.

"Черный список" Минкульта: что известно

  • Министерство культуры создало "черный список" артистов в 2015 году. Туда попадают российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали российскую агрессию.
  • В перечень недавно попал российский комментатор Дмитрий Губерниев, а рэпера Моргенштерна добавляли в список дважды, под разными фамилиями. В июне перечень был расширен певцом Филиппом Киркоровым.
  • А 21 октября нежелательными в Украине стали еще 14 актеров.