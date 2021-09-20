Такую "славу" в Украине ему принесло "творчество". Именно он является автором книги "Иллюзия свободы: куда ведут Украину новые бандеровцы".
К теме СБУ не просила внести Басту в "черный список", – Минкульт
Бышока внесли в список в понедельник, 20 сентября.
Изменения в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности / Скриншот с сайта ведомства
Бышок был соорганизатором и участником форума "Русофобия и информационная война против России".
"Черный список" Минкульта: последние новости
- В сентябре 2020 года истек срок пребывания российского рэпера Басты в "черном списке". Он сразу же приехал в Киев. Один из прохожих спросил артиста "чей Крым?", а охрана Басты напала на мужчину.
- В перечень также в июле внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
- Российского артиста Моргенштерна внесли в список аж дважды, под разными фамилиями.