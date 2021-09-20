Такую "славу" в Украине ему принесло "творчество". Именно он является автором книги "Иллюзия свободы: куда ведут Украину новые бандеровцы".

К теме СБУ не просила внести Басту в "черный список", – Минкульт

Бышока внесли в список в понедельник, 20 сентября.

Изменения в перечне лиц, угрожающих нацбезопасности / Скриншот с сайта ведомства

Бышок был соорганизатором и участником форума "Русофобия и информационная война против России".

Справка. Сейчас в перечне уже 206 человек, угрожающих нацбезопасности Украины. Информация обновляется каждый раз после обращений Службы безопасности в Минкульт.

"Черный список" Минкульта: последние новости