В Минкульте не объяснили причину, почему Губерниев оказался в списке. Теперь список насчитывает 204 человека.

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Дмитрий Губерниев в "черном списке"

Известный российский комментатор и один из ведущих спортивных ведущих недавно приобщился к обсуждению формы украинской сборной на Евро-2020. Он отметил, что не стоит акцентировать на ней внимание, а стоит развивать российский футбол и заниматься его насущными вопросами.

Впрочем, саму форму он тоже критиковал. Например, не признавал, что Украина имеет право наносить на карту Крым. Губерниев язвительно прокомментировал, что в таком духе Украине может нанести хоть Африку, хоть Аляску. Саму форму называл политизированной.

Напомним: недавно Дмитрий Губерниев попал в громкий скандал с российской певицей Ольгой Бузовой. В эфире одного из российских телеканалов он решил поговорить с Бузовой, как соведущей, о "Евро-2020". Он начал засыпать ее вопросами на тему футбола, чем довел певицу до слез. Стоп-фразой стал вопрос из книги о Карлсоне: "Вы перестали пить коньяк по утрам?"

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