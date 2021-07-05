У Мінкульті не пояснили причину, чому Губернієв опинився у списку. Відтепер список налічує 204 особи.

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Дмитро Губернієв у "чорному списку"

Відомий російський коментатор і один з провідних спортивних ведучих нещодавно доклався до обговорення форми української збірної на Євро-2020. Він зауважив, що не варто акцентувати на ній увагу, а варто розвивати російський футбол і перейматися його насущними питаннями.

Втім, саму форму він теж критикував. Наприклад, не визнавав, що Україна має право наносити на карту Крим. Губернієв в'їдливо прокоментував, що у такому дусі Україна може нанести хоч Африку, хоч Аляску. Саму форму називав політизованою.

Нагадаємо: нещодавно Дмитро Губернієв потрапив у гучний скандал із російською співачкою Ольгою Бузовою. В ефірі одного з російських телеканалів він вирішив поговорити з Бузовою, як співведучою, про "Євро-2020". Він почав засипати її питаннями на тему футболу, чим довів співачку до сліз. Стоп-фразою стало питання із книги про Карлсона: "Ви перестали пити коньяк вранці?"

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