Таку "славу" в Україні йому принесла "творчість". Саме він є автором книги "Ілюзія свободи: Куди ведуть Україну нові бандерівці".
До теми СБУ не просила внести Басту в "чорний список", – Мінкульт
Бишока внесли у список у понеділок, 20 вересня.
Зміни у переліку осіб, що загрожують нацбезпеці / Скриншот з сайту відомства
Бишок був співорганізатором і учасником форуму "Русофобія та інформаційна війна проти Росії".
"Чорний список" Мінкульту: останні новини
- У вересні 2020 року закінчився термін перебування російського репера Басти у "чорному списку". Він одразу ж приїхав до Києва. Один з перехожих запитав артиста "чий Крим?", а охорона Басти напала на чоловіка.
- До переліку також у липні внесли російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва.
- Російського артиста Моргенштерна внесли у список аж двічі, під різними прізвищами.