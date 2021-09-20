Таку "славу" в Україні йому принесла "творчість". Саме він є автором книги "Ілюзія свободи: Куди ведуть Україну нові бандерівці".

До теми СБУ не просила внести Басту в "чорний список", – Мінкульт

Бишока внесли у список у понеділок, 20 вересня.



Зміни у переліку осіб, що загрожують нацбезпеці / Скриншот з сайту відомства

Бишок був співорганізатором і учасником форуму "Русофобія та інформаційна війна проти Росії".

Довідка. Наразі у переліку є вже 206 осіб, що загрожують нацбезпеці України. Інформація оновлюється щоразу після звернень Служби безпеки до Мінкульту.

"Чорний список" Мінкульту: останні новини