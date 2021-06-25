У МКІП зазначили, що "інформація щодо наявністі такого звернення у медіа – не відповідає дійсності". А у разі надходження запиту від Служби безпеки обов'язково розглянуть його в установленому порядку.

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Зважаючи на велику кількість запитів на інформацію щодо внесення російського виконавця Басти до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє про відсутність відповідного подання від Служби безпеки України,

– йдеться у повідомленні.

У Мінкульті нагадали, що вносять зміни до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі подання від:

Ради національної безпеки і оборони України;

Служби безпеки України;

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Процедура здійснюється автоматично, адже, згідно з чинним законодавством, повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків Міністерство культури не наділено. МКІП здійснює оприлюднення переліку і оновлення.

Зверніть увагу! Відомості в Переліку своєчасно та оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України в рубриці "ООС" підрубриці "Інформація".

Баста та заборона в'їжджати в Україну: що відомо

Ще у вересні 2017 року СБУ повідомила реперу про заборону в'їзду на територію нашї держави. Мовилося про 3-річний термін.

До такого кроку вдалися через те, що виконавець незаконно перетинав кордон України під час відвідування окупованого Криму з концертами.

У 2018 році Міністерство культури внесло його до списку іноземних діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Варто зауважити, що у вересні 2020 року "кримнашиста" Басту вилучили з "чорного списку". У 2021 році він приїхав до Києва, де на вулиці один з перехожих запитав артиста "чий Крим?", тоді охорона репера напала на чоловіка.

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