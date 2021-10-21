Так, список пополнился еще 14 российскими актерами. Теперь там находится 227 человек.
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Кто попал в список
- Сергей Гарусов,
- Максим Дахненко,
- Марина Денисова,
- Владимир Ильин,
- Алексей Кравченко,
- Евгений Кузьмин,
- Александр Марушев,
- Андрей Терентьев,
- Никита Терентьев,
- Светлана Терентьева,
- Глеб Темнов,
- Алексей Червяков,
- Елена Чижова,
- Андрей Шаповал.
Что известно о "черном списке" Минкульта
Минкульт создал "черный список" артистов в 2015 году. Туда попадают те российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали российскую агрессию.
Недавно в список внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, а Моргенштерн попадал в список аж дважды, под разными фамилиями. В июне список также расширили певцом Филиппом Киркоровым.
К слову, в сентябре 2020 года истек срок пребывания российского рэпера Басты в "черном списке". Он сразу же приехал в Киев. Один из прохожих спросил артиста "чей Крым?", а охрана Басты напала на мужчину.