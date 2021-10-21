Так, перелік поповнився ще 14 російськими акторами. Тепер там перебуває 227 осіб.
Читайте також Загрожує нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" автора книги про "нових бандерівців"
Хто потрапив до списку
- Сергій Гарусов,
- Максим Дахненко,
- Марина Денисова,
- Володимир Ільїн,
- Олексій Кравченко,
- Євген Кузьмін,
- Олександр Марушев,
- Андрій Терентьєв,
- Микита Терентьєв,
- Світлана Терентьєва,
- Гліб Темнов,
- Олексій Червяков,
- Олена Чижова,
- Андрій Шаповал.
Що відомо про "чорний список" Мінкульту
Мінкульт створив "чорний список" артистів у 2015 році. Туди потрапляють ті російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували російську агресію.
Нещодавно до переліку внесли російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва, а Моргенштерн потрапляв у список аж двічі, під різними прізвищами. У червні список також розширили співаком Філіпом Кіркоровим.
До слова, у вересні 2020 року закінчився термін перебування російського репера Басти у "чорному списку". Він одразу ж приїхав до Києва. Один з перехожих запитав артиста "чий Крим?", а охорона Басти напала на чоловіка.