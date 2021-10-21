Так, перелік поповнився ще 14 російськими акторами. Тепер там перебуває 227 осіб.

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Хто потрапив до списку

  • Сергій Гарусов,
  • Максим Дахненко,
  • Марина Денисова,
  • Володимир Ільїн,
  • Олексій Кравченко,
  • Євген Кузьмін,
  • Олександр Марушев,
  • Андрій Терентьєв,
  • Микита Терентьєв,
  • Світлана Терентьєва,
  • Гліб Темнов,
  • Олексій Червяков,
  • Олена Чижова,
  • Андрій Шаповал.

Що відомо про "чорний список" Мінкульту

Мінкульт створив "чорний список" артистів у 2015 році. Туди потрапляють ті російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували російську агресію.

Нещодавно до переліку внесли російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва, а Моргенштерн потрапляв у список аж двічі, під різними прізвищами. У червні список також розширили співаком Філіпом Кіркоровим.

До слова, у вересні 2020 року закінчився термін перебування російського репера Басти у "чорному списку". Він одразу ж приїхав до Києва. Один з перехожих запитав артиста "чий Крим?", а охорона Басти напала на чоловіка.