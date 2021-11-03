У Міністерстві культури знову оновили список російських артистів, які створюють загрози для національної безпеки України.
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Нові учасники "чорного списку" Мінкульту
- Павло Богомолов;
- Ілля Власов;
- Михайло Разінкін;
- Анастасія Бакланова;
- Роман Гусєв;
- Костянтин Гапонов;
- В'ячеслав Земляний;
- Максим Шпаковський;
- Андрій Фомін;
- Ілля Домбровський;
- Юрій Котов;
- Людмила Яковлєва;
- Ігор Лучихін;
- Тетяна Бурнакіна;
- Катерина Федченко;
- Катерина Насонова;
- Андрій Пензін;
- Володимир Міллер,
- Олександр Романов;
- Усейн Дегерменджі;
- Олександр Классен;
- Андрій Скабар;
- Сергій Воробйов;
- Валентин Томусяк;
- Олександр Загляєв;
- Роман Никифоров;
- Дмитро Чудін;
- Олександр Лапшов;
- Олександр Марушев;
- Єгор Попов;
- Євген Кузьмін;
- Михайло Грищенко.
Усі ці 32 російські актори потрапили до "чорного списку" на підставі звернень Служби безпеки України. Причина – вони знялися у пропагандистському фільмі "Солнцепёк".
До слова, тепер у переліку заборонених в Україні перебувають 258 артистів з Росії.
"Чорний список" Мінкульту: що відомо
- Міністерство культури створило "чорний список" артистів у 2015 році. Туди потрапляють ті російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували російську агресію.
- До переліку нещодавно потрапив російський коментатор Дмитро Губернієв, а репера Моргенштерна додавали у список аж двічі, під різними прізвищами. У червні перелік розширили співаком Філіпом Кіркоровим.
- А 21 жовтня небажаним в Україні стали ще 14 акторів.