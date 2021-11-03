У Міністерстві культури знову оновили список російських артистів, які створюють загрози для національної безпеки України.

Читайте також Загрожує нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" автора книги про "нових бандерівців"

Нові учасники "чорного списку" Мінкульту

Павло Богомолов;

Ілля Власов;

Михайло Разінкін;

Анастасія Бакланова;

Роман Гусєв;

Костянтин Гапонов;

В'ячеслав Земляний;

Максим Шпаковський;

Андрій Фомін;

Ілля Домбровський;

Юрій Котов;

Людмила Яковлєва;

Ігор Лучихін;

Тетяна Бурнакіна;

Катерина Федченко;

Катерина Насонова;

Андрій Пензін;

Володимир Міллер,

Олександр Романов;

Усейн Дегерменджі;

Олександр Классен;

Андрій Скабар;

Сергій Воробйов;

Валентин Томусяк;

Олександр Загляєв;

Роман Никифоров;

Дмитро Чудін;

Олександр Лапшов;

Олександр Марушев;

Єгор Попов;

Євген Кузьмін;

Михайло Грищенко.

Усі ці 32 російські актори потрапили до "чорного списку" на підставі звернень Служби безпеки України. Причина – вони знялися у пропагандистському фільмі "Солнцепёк".

До слова, тепер у переліку заборонених в Україні перебувають 258 артистів з Росії.

"Чорний список" Мінкульту: що відомо