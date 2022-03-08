Прокуроры сообщили о подозрении генерал-майору Олегу Маковецкому. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"Это тот самый генерал, который отдал приказ бомбить мирный Харьков и область, то самое животное, которое распорядилось использовать авиабомбы "ФАБ-500". Эта субстанция с такими органами внутри родилась здесь у нас, в Харьковской области. Оно в детский сад ходило, помнит, наверное, друзей по двору, дети которых вполне могли погибнуть от выполнения его приказа", – отметила Ирина Венедиктова.

О том, что именно Маковецкий отдавал приказ военной авиации бомбить Харьков и города в Харьковской области, сообщил один из пленных пилотов, самолет которого сбили украинские военные.

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