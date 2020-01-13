Российскому командиру боевиков, которые убили 12 гражданских под Волновахой, грозит пожизненное

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в деле об обстреле пассажирского автобуса под Волновахой в 2015 году. В то же время досудебное расследование против российского полковника остановлено из-за розыска подозреваемого.

13 января 2020 года проходит уже пятая годовщина террористического обстрела, в результате которого погибли 12 гражданских, а еще 18 получили ранения, отмечает Офис генпрокурора.

К слову: В оккупированном Докучаевске развесили листовки с извинениями за расстрел автобуса под Волновахой

Следствие считает, что террористический акт совершили боевики вооруженных формирований донецких боевиков под руководством российского полковника Анатолия Синельникова, который командовал боевиками.

Суд уже дал разрешение на его задержание и доставку в суд, чтобы избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Российского военнослужащего обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса Украины. Если его вину докажут, то ему грозит пожизненное заключение.

Что известно о теракте под Волновахой?13 января 2015 года боевики под руководством россиян расстреляли рейсовый автобус "Златоустовка – Донецк" под Волновахой из реактивной системы залпового огня "Град". Тогда погибли 12 человек, еще 18 получили ранения. Стреляли из оккупированного Докучаевска.



Вероятно, мишенью боевиков должен был быть блокпост с украинскими военными, до которого так и не доехал автобус. Весь цивилизованный мир осудил такие действия российской власти. Со своей стороны россияне уже традиционно обвинили во всем Киев.