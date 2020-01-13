Російському командиру бойовиків, які вбили 12 цивільних під Волновахою, загрожує довічне

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі про обстріл пасажирського автобуса під Волновахою у 2015 році. У той же час досудове розслідування проти російського полковника зупинено через розшук підозрюваного.

13 січня 2020 року минає вже п'ята річниця терористичного обстрілу, внаслідок якого загинули 12 цивільних, а ще 18 отримали поранення, зазначає Офіс генпрокурора.

До слова: В окупованому Докучаєвську розвісили листівки з вибаченнями за розстріл автобуса під Волновахою

Слідство вважає, що терористичний акт вчинили бойовики збройних формувань донецьких бойовиків під керівництвом російського полковника Анатолія Синельникова, який командував бойовиками.

Суд вже надав дозвіл на його затримання та доставку до суду, аби обрати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Російського військовослужбовця звинувачують одразу за шістьома статтями Кримінального кодексу України. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про теракт під Волновахою?13 січня 2015 року бойовики під керівництвом росіян розстріляли рейсовий автобус "Златоустівка – Донецьк" під Волновахою з реактивної системи залпового вогню «Град». Тоді загинуло 12 осіб, ще 18 отримали поранення. Стріляли з окупованого Докучаєвська.



Імовірно, мішенню бойовиків мав бути блокпост з українськими військовими, до якого так і не доїхав автобус. Увесь цивілізований світ засудив такі дії російської влади. Зі свого боку росіяни вже традиційно звинуватили у всьому Київ.