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      Российскому оппозиционеру предоставили политическое убежище во Франции

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      Вячеслав Мальцев
      Вячеслав Мальцев / Вячеслав Мальцев via Facebook

      Глава запрещенного в России движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев, который в прошлом году покинул РФ, получил политическое убежище во Франции.

      Об этом оппозиционер рассказал в видео на своем канале в YouTube.

      Политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище. Меня и моих соратников признали политическими беженцами, признали политиками России – не экстремистами и террористами, и не агентами Кремля. Год и два месяца проходила работа (по проверке, которая проводится спецслужбами Франции – ред.),
      – пояснил Мальцев.

      Он добавил, что ему и его соратникам предоставлена полная "физическая и правовая защита".

      Как известно, в 2017 году Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября с требованием отставки Владимира Путина. 26 октября 2017 года движение Мальцева в России признали экстремистским. Тогда были задержаны более 500 человек в нескольких городах России, сам Мальцев покинул страну.

       

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      Теги: Новости России Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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