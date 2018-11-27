Российскому оппозиционеру предоставили политическое убежище во Франции

Глава запрещенного в России движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев, который в прошлом году покинул РФ, получил политическое убежище во Франции.

Об этом оппозиционер рассказал в видео на своем канале в YouTube.

Политическое руководство Франции предоставило мне политическое убежище. Меня и моих соратников признали политическими беженцами, признали политиками России – не экстремистами и террористами, и не агентами Кремля. Год и два месяца проходила работа (по проверке, которая проводится спецслужбами Франции – ред.),

– пояснил Мальцев.

Он добавил, что ему и его соратникам предоставлена полная "физическая и правовая защита".

Как известно, в 2017 году Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября с требованием отставки Владимира Путина. 26 октября 2017 года движение Мальцева в России признали экстремистским. Тогда были задержаны более 500 человек в нескольких городах России, сам Мальцев покинул страну.

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