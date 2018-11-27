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      Російському опозиціонеру надали політичний притулок у Франції

      350 Читать новость на русском
      В'ячеслав Мальцев
      В'ячеслав Мальцев / В'ячеслав Мальцев via Facebook

      Очільник забороненого в Росії руху "Артпідготовка" В'ячеслав Мальцев, який минулого року залишив РФ, отримав політичний притулок у Франції.

      Про це опозиціонер розповів у відео на своєму каналі у YouTube.

      Політичне керівництво Франції надало мені політичний притулок. Мене і моїх соратників визнали політичними біженцями, визнали політиками Росії - не екстремістами, і не терористами, і не агентами Кремля. Рік і два місяці проходила робота (по перевірці, яка проводиться спецслужбами Франції - ред.),
      – пояснив Мальцев.

      Він додав, що йому і його соратникам надано повний "фізичний і правовий захист".

      Як відомо, у 2017 році Мальцев через свій відеоблог активно закликав людей вийти на вулиці 5 листопада з вимогою відставки Володимира Путіна. 26 жовтня 2017 року рух Мальцева у Росії визнали екстремістським. Тоді було затримано понад 500 осіб в кількох містах Росії, сам Мальцев залишив країну.

      Читайте також: Росіяни почали масово просити притулку в США

       

      Теги: Новини Франції Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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