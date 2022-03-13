Не так случилось, как предполагалось

Получилось иначе. Рубль с грохотом упал. Сотни иностранных компаний покинули нашу страну. Банки под санкциями, золотовалютные резервы заморожены. Мы – на пороге нефтяного эмбарго.

Что ждет российскую экономику? Если коротко, то п**дец. А если подробнее, то надо готовиться к таким неприятностям.

1. Дефицит продуктов и услуг. Значительную часть спроса россиян удовлетворяли западные компании, которых здесь нет. Никакого серьезного импортозамещения за восемь лет так и не произошло (даже завод ВАЗ остановился без германских деталей).

2. Бюджетные дыры. Выход иностранного бизнеса сократит налоговые поступления (один только "Макдональдс" платил по 165 миллиардов в год).

Нефтяное эмбарго заставит нас продавать нефть Китаю недорого. Денег станет гораздо меньше, а значит, можно забыть об индексации зарплат и пенсий, а также о социальных программах.

3. Рост цен. На фоне обесценивания валюты и перспектив дефолта разгоняется инфляция. Цены в магазинах уже подскочили, но это далеко не конец. Чем дольше идет война, тем дороже будет жизнь России.

4. Безработица. Выход крупных компаний оставит без работы десятки тысяч человек. Попытки национализировать и сохранить этот бизнес окончатся неудачей. Чиновникам кажется, что можно просто переименовать "Макдональдс" в ресторан "У дяди Вани" (как предложил Володин), и все заработает само собой. В результате – выставят себя на посмешище, а люди все равно останутся на улице.

5. Социальный кризис, который неизбежно наступит после экономического. Люди станут беднее, многие останутся без работы и средств к существованию. Нас ждет рост преступности, всплеск алкоголизма и наркомании, новый расцвет микрофинансовых организаций и всевозможных мошеннических схем.

Словом, жизнь станет дороже, а люди – беднее и несчастнее. И все это только потому, что одному обиженному пенсионеру в Кремле захотелось побряцать оружием и доказать миру свою крутость. Что ж, доказал. Только расплачиваться за эти игры теперь придется буквально каждому из нас.

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