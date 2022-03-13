Не так сталося, як гадалося

Вийшло інакше. Рубль із гуркотом упав. Сотні іноземних компаній залишили нашу країну. Банки під санкціями, золотовалютні резерви заморожені. Ми – на порозі нафтового ембарго.

Що чекає на російську економіку? Якщо коротко, то п**дець. А якщо трохи докладніше, то треба готуватися до таких неприємностей.

1. Дефіцит товарів та послуг. Значну частину попиту росіян задовольняли західні компанії, яких тут немає. Жодного серйозного імпортозаміщення за вісім років так і не відбулося (навіть завод ВАЗ зупинився без німецьких деталей).

2. Бюджетні дірки. Вихід іноземного бізнесу скоротить податкові надходження (один тільки "Макдональдс" платив по 165 мільярдів на рік).

Нафтове ембарго змусить нас продавати нафту Китаю дешево. Грошей стане набагато менше, а це означає, що можна забути про індексацію зарплат та пенсій, а також про соціальні програми.

3. Зростання цін. На тлі знецінення валюти та явних перспектив дефолту розганяється інфляція. Ціни в магазинах уже підскочили, але це – далеко не кінець. Чим довше триває війна, тим дорожчим буде життя Росії.

4. Безробіття. Вихід великих компаній залишить без роботи десятки тисяч людей. Спроби націоналізувати та зберегти цей бізнес закінчаться невдачею. Чиновникам здається, що можна просто перейменувати "Макдональдс" на ресторан "У дяді Вані" (як запропонував Володін), і все запрацює само собою. В результаті – виставлять себе на посміховисько, а люди все одно залишаться на вулиці.

5. Соціальна криза, яка неминуче настане після економічного. Люди стануть біднішими, багато хто залишиться без роботи та засобів для існування. Нас чекає зростання злочинності, сплеск алкоголізму та наркоманії, новий розквіт мікрофінансових організацій та всіляких шахрайських схем.

Словом, життя стане дорожчим, а люди – біднішими і нещаснішими. І все це лише тому, що одному ображеному пенсіонеру в Кремлі захотілося побрязкати зброєю та довести світові свою крутість. Що ж, довів. Тільки розплачуватись за ці ігри тепер доведеться буквально кожному з нас.

Зверніть увагу – Путін задумав влаштувати у Росії низку терактів: дивіться відео