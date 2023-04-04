Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги насчет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.

Смотрите также СБУ задержала российского агента-антисемита на Закарпатье: призвал убивать евреев

Что известно о схеме мошенников из России

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 миллионов долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

Для использования "услугой" мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов".

Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения в проект новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптогаманцы и банковские счета.

Одному из злоумышленников сообщено о подозрении

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории России, но после 2017 года он постепенно пытался реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.

СБУ разоблачила мошенников: смотрите фото

После начала полномасштабного вторжения устроители "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней.

Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты выявлены:

компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с поличным;

сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения "инвесторов".

В настоящее время один из топменеджеров "инвестпроекта" сообщен о подозрении.

Обратите внимание! Служба безопасности обращается к гражданам, ставшим жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 899 21 16.