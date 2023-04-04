Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги насчет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.
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Что известно о схеме мошенников из России
По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 миллионов долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.
Для использования "услугой" мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов".
Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.
Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения в проект новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптогаманцы и банковские счета.
Одному из злоумышленников сообщено о подозрении
По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.
Сначала "проект" действовал только на территории России, но после 2017 года он постепенно пытался реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.
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После начала полномасштабного вторжения устроители "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней.
Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.
Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты выявлены:
- компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с поличным;
- сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения "инвесторов".
В настоящее время один из топменеджеров "инвестпроекта" сообщен о подозрении.