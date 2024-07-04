Губернатор Брянщины Александр Богомаз заявил, что дроны якобы традиционно уничтожила их ПВО над двумя районами. По Тамбовской области, то там также писали о работе вражеской обороны, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки дронов в России

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над:

Клинцовским,

Трубчевским районами.

Богомаз традиционно заявил, что якобы раненых нет, как и разрушений.

Перед этим губернатор Тамбовской области России Максим Егоров заявил, что якобы над регионом также сбили 2 беспилотника. Мол, жертв и раненых нет.

Кстати, в ночь на 1 июля украинская разведка и Служба внешней разведки Украины поразили и остановили Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова. Это единственный в России металлургическим заводом полного цикла. Он остался без света, ведь дроны атаковали подстанции "Старый Оскол" и "Металлургическую".