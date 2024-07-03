Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что Украине крайне важно добиться разрешения на неограниченные удары по территории России. Ведь атаки на определенные объекты в России значительно облегчат ситуацию с обстрелами в Украине.

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Какие удары по России являются приоритетными

Соединенные Штаты Америки позволят Киеву поражать цели в России на большем расстоянии, если она попытается расширить фронт. Хотя такие странные ограничения не понимают даже некоторые политики в США, аргументируя, что Украина не может даже использовать ATACMS, ведь дальность его поражения – 300 километров, а пока Украине позволяют бить только на 100 километров.

Вопрос надо ставить не просто надо ли Украине бить по каким-то новым точкам в России. Это лишь одна из составляющих, а надо действовать комплексно. Мы, бывает, акцентируем на каком-то одном сегменте. Сегодня надо добиваться поставок F-16 в ближайшее время, расширения возможностей ATACMS и увеличения их количества и тому подобное,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Украине также, безусловно, необходимо больше комплексов ПВО, в частности Patriot. В этом вопросе, к слову, есть определенные сдвиги. Например, есть информация, что Израиль готов передать свои установки Украине. Хотя пока это соглашение не является подтвержденным.

Также наши военные срочно нуждаются в большом количестве артиллерийских боеприпасов, а также высокоточных КАБов.

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"Нам нужен большой пакет, чтобы, в частности, бить вглубь России. Надо говорить о комплексных ударах, и ATACMS, i Storm Shadow, и наши беспилотники и ракеты. Украинскими средствами надо бить по пусковым установкам, аэродромах, РЛС, складах боеприпасов и скоплениях врага. Это первоочередные цели уже сегодня", – подчеркнул экс-глава разведки.

Такие удары помогут обесценивать российские обстрелы по Украине. Зато атаки по другим объектам на территории страны-агрессора являются второочередными. По мнению Маломужа, таковыми являются и удары по НПЗ.