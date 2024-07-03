Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу пояснив, що Україні вкрай важливо добитися дозволу на необмежені удари по території Росії. Адже атаки на певні об'єкти в Росії значно полегшать ситуацію з обстрілами в Україні.

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Які удари по Росії є пріоритетними

Сполучені Штати Америки дозволять Києву вражати цілі у Росії на більшій відстані, якщо вона спробує розширити фронт. Хоч такі дивні обмеження не розуміють навіть деякі політики у США, аргументуючи, що Україна не може навіть використовувати ATACMS, адже дальність його ураження – 300 кілометрів, а поки Україні дозволяють бити лише на 100 кілометрів.

Питання треба ставити не просто чи треба Україні бити по якихось нових точках у Росії. Це лише одна зі складових, а треба діяти комплексно. Ми, буває, акцентуємо на якомусь одному сегменті. Сьогодні треба добиватися поставок F-16 найближчим часом, розширення можливостей ATACMS та збільшення їхньої кількості тощо,

– наголосив Микола Маломуж.

Україні також, безумовно, необхідно більше комплексів ППО, зокрема Patriot. У цьому питанні, до слова, є певні зрушення. Наприклад, є інформація, що Ізраїль готовий передати свої установки Україні. Хоч поки ця угода не є підтвердженою.

Також наші військові нагально потребують великої кількості артилерійських боєприпасів, а також високоточних КАБів.

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"Нам потрібен великий пакет, щоб, зокрема, бити вглиб Росії. Треба говорити про комплексні удари, і ATACMS, i Storm Shadow, і наші безпілотники та ракети. Українськими засобами треба бити по пускових установках, аеродромах, РЛС, складах боєприпасів та скупченнях ворога. Це першочергові цілі вже сьогодні", – підкреслив ексглава розвідки.

Такі удари допоможуть знецінювати російські обстріли по Україні. Натомість атаки по інших об'єктах на території країни-агресора є другочерговими. На думку Маломужа, такими є й удари по НПЗ.