2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира. Речь идет о сферах авиационного, морского и железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма.

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5 марта пришел ответ от Международного союза железных дорог. Кроме отстранения агрессоров, отметили, что следят за ситуацией в Украине. Организация выразила солидарность в сложные для страны времена.

Что такое Международный союз железных дорог

Union internationale des chemins de fer – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году. Штаб-квартира находится в Париже.

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