2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу. Мовиться про сфери авіаційного, морського та залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.
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5 березня надійшла відповідь від Міжнародного союзу залізниць. Окрім відсторонення агресорок, там зазначили, що слідкують за ситуацією в Україні. Організація висловила солідарність у складні для країни часи.
Що таке Міжнародний союз залізницьUnion internationale des chemins de fer – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році. Штаб-квартира розташована у Парижі.
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