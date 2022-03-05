Написала заяву і консулка Генконсульства Республіки Білорусь у Мюнхені Наталія Хвостова. Вона вирішила скласти повноваження на знак протесту проти російської агресії в Україні.

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"Держава припинила збереження історико-культурної і духовної спадщини Білорусі, суверенітет країни під загрозою", – зазначила Хвостова у заяві.

Внизу вона написала "Людзьмі звацца...".



Наталія Хвостова звільнилась на знак протесту / Фото з телеграму Геращенка



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