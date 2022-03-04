Такое мнение в эфире 24 канала высказал эколог Владимир Борейко. По его словам, вопросов больше политических, чем экологических.

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Эколог: Провокации с АЭС будут

Эколог считает, что не думает, что россияне будут что-то взрывать и специально создавать взрывы на АЭС, потому что Россия рядом и это уже не обстрелы "Градом".

Россия и Беларусь расположены рядом и их тоже "накроет" радиоактивной пылью,

– подчеркнул он.

Как отметил Борейко, Россию и Беларусь уже затрагивало экологическое загрязнение во время Чернобыльской катастрофы. Поэтому маловероятно, что будут взрывы именно на станциях.

"Однако провокации будут. Они этот аргумент будут использовать на переговорах", – уверен эколог.

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