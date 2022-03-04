Таку думку в ефірі 24 каналу висловив еколог Володимир Борейко. За його словами, питань більше політичних, аніж екологічних.

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Еколог: Провокації з АЕС будуть

Еколог вважає, що не думає, що росіяни будуть щось підривати та навмисно cтворювати вибухи на АЕС, тому що Росія поруч і це вже не обстріли "Градом".

Росія і Білорусь розташовані поруч і їх теж "накриє" радіоактивним пилом,

– наголосив він.

Також, як зауважив Борейко, Росію і Білорусь уже торкалось екологічне забруднення під час Чорнобильської катастрофи. Саме тому малоймовірно, що будуть вибухи саме на станціях.

"Проте провокації будуть. Вони цей аргумент використовуватимуть на переговорах", – певен еколог.

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