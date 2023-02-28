Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он убежден, что Россию ждет изоляция подобная северокорейской.

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Рашкин заметил, что было очевидно еще год назад, что поражение на поле боя заставит бункерного диктатора искать виновников среди своих.

Правосудия там нет, закона нет, есть только поиск крайних, поиск того, кто должен взять на себя вину. Ищут козла отпущения, а таких козлов в России целые стада,

– добавил говорящий.

Что ждет Россию

Если человек по какой-либо причине не может служить на фронте, его могут обвинить в государственной измене. Такой процесс идет по растущей, сообщил Рашкин. Писать доносы – это национальная черта россиян, оставшаяся еще из совка.

Рашкин уверен, что сейчас Путину следует присмотреться к действиям Северной Кореи и отношениям между ней и Южной Кореей. Такая же "демилитаризованная зона с забором, рвом, крокодилами – это то, что ждет Россию по всей границе". В свою очередь это еще и усложнит процесс для тех, кто оттуда хочет бежать.

Вопрос в том, когда отключат ютуб, когда перекроют границы, как люди будут выживать в этой ситуации, как они будут получать информацию,

– подчеркнул спикер.

Рашкин объяснил, чего ожидать россиянам: смотреть видео