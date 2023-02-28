Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он заметил, что в Россию можно легко незаметно залететь с одной стороны и вылететь с другой.
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Известно, что беспилотник упал в России из-за собственной технической неисправности, а не из-за удара российской ПВО.
Российская ПВО бессильна
Свитан предположил, что сбитый БпЛА долетел до своей цели и уже возвращался назад, ведь у него не было боевой части. Ее он, вероятно, сбросил на определенный военный объект, об этом в России решили умолчать.
ПВО в России нет, россияне не смогут вообще в этой жизни закрыть Россию противовоздушной обороной из-за слишком большой площади. Это сплошное большое дырявое решето с точки зрения ПВО,
– добавил военный эксперт.
Военный сообщил, что россияне пытаются закрыть некоторые объекты системами зенитно-ракетных комплексов: аэродромы, военные объекты, министерство обороны. Однако у врага не хватает ЗРК даже на линии столкновения, для тысячи километров фронта необходимы сотни таких комплексов.
- В российском городе Туапсе, что в Краснодарском крае, ночью разгорелся масштабный пожар. Горела территория нефтяного завода. оккупанты заявили о "хлопках", говорили, что нефтебазу атаковали 2 беспилотника.
- 28 февраля закрыли аэропорт "Пулково" и начали разворачивать все самолеты. Утверждали, что якобы неизвестный летательный объект был замечен в 160 – 200 километрах от Петербурга.
- Еще один случай произошел в российской республике Адыгея. Там заявили о падение неизвестного летательного аппарата, который минобороны России позже назвало украинским беспилотником.