Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що в Росію можна легко непомітно залетіти з одного боку і вилетіти з іншого.

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Відомо, що безпілотник упав в Росії через власну технічну несправність, а не через збиття російською ППО.

Російська ППО безсила

Світан припустив, що збитий БпЛА долетів до своєї цілі і вже повертався назад, адже в нього не було бойової частини. ЇЇ він, ймовірно, скинув на певний воєнний об'єкт, про це в Росії вирішили промовчати.

ППО в Росії немає, росіяни не зможуть взагалі в цьому житті закрити Росію протиповітряною обороною через надто велику площу. Це суцільне велике дране решето з точки зору ППО,

– додав військовий експерт.

Військовий повідомив, що росіяни намагаються закрити деякі об'єкти системами зенітно-ракетних комплексів: аеродроми, військові об'єкти, міністерство оборони. Однак у ворога не вистачає ЗРК навіть на лінії зіткнення, для тисячі кілометрів фронту необхідні сотні таких комплексів.

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