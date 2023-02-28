За словами військового експерта Олега Жданова, через закриття неба над Санкт-Петербургом навіть борт президента Росії було повернуто до Москви. Про це він розповів 24 Каналу.

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Він додав, що "бавовна" трапилась також в Адигеї, де впав невідомий літальний апарат. І в місті Туапсе, що в Краснодарському краї, вночі спалахнула масштабна пожежа.

Західні ЗМІ повідомляють, що все це здійснили безпілотники України. Більш того, вони нібито українського виробництва. Зазначили, що це міг бути старий радянський безпілотник Ту-141 "Рейс" перероблений у крилату ракету з дальністю дії до 1000 кілометрів,

– зазначив експерт.

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На його думку, безпілотники долетіли саме до цих місць, тому що там розташовані пріоритетні цілі – скоріше за все це військові об'єкти або ті, що впливають на хід бойових дій.

Експерт зауважив, що в Адигеї було влучено в нафтобазу, що забезпечує пальним російську угруповання, яке воює на території України. А в Санкт-Петербурзі розташовано багато центрів підготовки – від фахівців з артилерії до спеціалістів з радіоелектроніки.

"І до Москви безпілотники обов'язково доберуться – це питання часу. Не дарма в Росії, а саме в Москві встановлювали на дахи будинків ЗРК", – впевнений Олег Жданов.

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