За словами військового експерта Олега Жданова, через закриття неба над Санкт-Петербургом навіть борт президента Росії було повернуто до Москви. Про це він розповів 24 Каналу.
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Він додав, що "бавовна" трапилась також в Адигеї, де впав невідомий літальний апарат. І в місті Туапсе, що в Краснодарському краї, вночі спалахнула масштабна пожежа.
Західні ЗМІ повідомляють, що все це здійснили безпілотники України. Більш того, вони нібито українського виробництва. Зазначили, що це міг бути старий радянський безпілотник Ту-141 "Рейс" перероблений у крилату ракету з дальністю дії до 1000 кілометрів,
– зазначив експерт.
Олег Жданов прокоментував "бавовну" в Росії: дивіться відео
На його думку, безпілотники долетіли саме до цих місць, тому що там розташовані пріоритетні цілі – скоріше за все це військові об'єкти або ті, що впливають на хід бойових дій.
Експерт зауважив, що в Адигеї було влучено в нафтобазу, що забезпечує пальним російську угруповання, яке воює на території України. А в Санкт-Петербурзі розташовано багато центрів підготовки – від фахівців з артилерії до спеціалістів з радіоелектроніки.
"І до Москви безпілотники обов'язково доберуться – це питання часу. Не дарма в Росії, а саме в Москві встановлювали на дахи будинків ЗРК", – впевнений Олег Жданов.
Атаки безпілотниками на території Росії: що відомо
- У ніч проти 28 лютого у російському місті Туапсе, що у Краснодарському краї, було гучно. Там відбулася атака дронів. БпЛА поцілили по території нафтобази держкомпанії "Роснефть", хоча пропагандисти, як завжди, повідомляють, що постраждалих немає. Цим твердженням не вірять навіть самі росіяни. Адже руйнування внаслідок атаки серйозні.
- 28 лютого безпілотник буцімто помітили у Коломенському районі Підмосков'я. Об'єкт було виявлено за кілька метрів від території газової компресорної станції – об'єкта, що належить "Газпрому".
- Військовий Олександр Мусієнко, коментуючи атаки БпЛА у низці регіонів Росії і закрите небо над Санкт-Петербургом, наголосив, що це означає: Росія не може контролювати свій повітряний простір, маючи велику кількість засобів протиповітряної оборони.