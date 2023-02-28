По словам военного эксперта Олега Жданова, из-за закрытия неба над Санкт-Петербургом даже борт президента России был возвращен в Москву. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Доберутся до Москвы

Он добавил, что "хлопок" случился также в Адыгее, где упал неизвестный летательный аппарат. И в городе Туапсе в Краснодарском крае ночью вспыхнул масштабный пожар.

Западные СМИ сообщают, что все это сделали беспилотники Украины. Более того, они вроде бы украинского производства. Отметили, что это мог быть старый советский беспилотник Ту-141 "Рейс" переработанный в крылатую ракету с дальностью действия до 1000 километров.

– отметил эксперт.

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По его мнению, беспилотники долетели именно до этих мест, потому что там расположены приоритетные цели – скорее всего, это военные объекты или те, которые влияют на ход боевых действий.

Эксперт отметил, что в Адыгее было попадание в нефтебазу, обеспечивающую горючим российскую группировку, воюющую на территории Украины. А в Санкт-Петербурге расположены многие центры подготовки – от специалистов по артиллерии до специалистов по радиоэлектронике.

"И в Москву беспилотники обязательно доберутся – это вопрос времени. Не зря в России, а именно в Москве устанавливали на крыши домов ЗРК", – уверен Олег Жданов.

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